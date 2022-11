La Gazzetta dello Sport

Il granderesta in Messico. Dal WorldTour, ormai alle battute finali, al, il nuovo circuito mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale di Luigi Carraro. Da oggi fino al 4 dicembre, infatti, a Monterrey, andrà in scena l'ultimo dei quattro Major. ...Quando sui canali ufficiali del MilanoP1 - la Wimbledon del: l'entry list è pazzesca, con tutti i migliori giocatori al mondo - è spuntata la faccia di Lebron, assieme a quella ... Premier Padel, al via il Major di Monterrey. E dal 5 si gioca a Milano Il penultimo torneo del nuovo circuito sarà in Messico, poi di nuovo Italia dal 5 all’11 dicembre. Diversi azzurri nel tabellone principale ...Attesi nel capoluogo lombardo anche la leggenda Belasteguin, Pacquito Navarro e tanti altri campioni: l'entry list è clamorosa ...