(Di lunedì 28 novembre 2022) Per l'apertura del Bazar di Natale 2022 della chiesa danese a Parigi, la moglie del principe Joachim ha puntato su una scelta cromatica ben definita e non scontata per il periodo: unfresco e leggero declinato dal cappotto alla borsetta

Vanity Fair Italia

L'di oggi: Máxima d'Olanda, un look per due eventi Prima in visita presso una fabbrica di jeans, e poi in un centro culturale. Due eventi molto diversi, ma Sua Maestà riesce a tirare ...L'di oggi: Mathilde del Belgio e il cappotto jacquard low cost che è già nella wishlist natalizia In visita presso una scuola elementare vicino Bruxelles, la sovrana del Belgio ha ... L'outfit regale di oggi: la principessa Mary di Danimarca regala una ventata di freschezza in verde salvia La rivoluzione gentile della principessa del Galles spiegata dalla damigella d'onore di Diana Regale sempre, irraggiungibile mai. La rivoluzione gentile che Kate Middleton ha portato nella royal famil ...Al National Day del Principato di Monaco, la moglie di Pierre Casiraghi incanta col suo look scarlatto firmato Dior. Un ensemble raffinato, dove a spiccare è uno dei pezzi icona della maison francese ...