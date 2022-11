In Europa dovremmo pagare di più il cioccolato?

Il Sole 24 ORE

... l'olio d'oliva ha scontato anche la forte presenza, in varie aree produttive d'della mosca ... Quello che invecefare è impegnarci sull'aumento delle quantità e delle rese in Italia". ...Crede che l'possa avere la meglio in questa guerra ideologica È una domanda difficile, e ... Spetta a loro prendere in mano la situazione, noilimitarci a offrire il nostro sostegno. I ... Produzione di olio d’oliva ai minimi storici in tutta Europa A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pierfrancesco Visci, direttore generale dello Spezia ...Tutte le virtù del 5G, secondo gli addetti ai lavori: una tecnologia che darà impulso all'industria manifatturiera, ridurrà il consumo energetico e offrirà nuove prospettive di intrattenimento ...