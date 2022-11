Camila Giorgi trovata in auto | in questo stato | le espressioni sul volto la dicono lunga – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) La tennista numero uno in Italia,è apparsa innella sua: non è esattamente come l’ultima volta. Cosa è accaduto. La showgirl e tennista numero uno in Italia,ha lasciato tutti col fiato sospeso in occasione dell’ultima storia Instagram condivisa in compagnia dei suoi amati fan. Dopo la delusionearticolo èpubblicato prima Sportnews.eu.