Brasile Svizzera streaming e diretta tv | dove vedere la partita dei Mondiali Qatar 2022

(Di lunedì 28 novembre 2022) Oggi, lunedì 28 novembre, alle ore 17scendono in campo inper la seconda giornata della fase a gironi (gruppo G) dei. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026).intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Latraandrà in onda inesclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 17 di oggi, lunedì 28 novembre ...

