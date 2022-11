A quanto ammontano le bollette nei Comuni d’Italia? Roma è al primo posto | la classifica completa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Lesono la nuova ”piaga d’Egitto” dei tempi moderni, mentre le principali città italiane, sono tutte strette dalla morsa del freddo. Ma amediamente lenei principaliitaliani? Siamo in un periodo di assoluta crisi energetica, e in tutto il periodo precedente alla crisi – nel quadriennio 2018-2021 – ihanno speso mediamente oltre 30mila euro cadauno per affrontare le spese di: energia elettrica, gas, contratti di servizio per illuminazione pubblica e distribuzione del gas e utenze etc. Sono dati e numeri che emergono da una elaborazione fatta dal Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati Mef-Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Si tratta di una media. Di fatto, dietro questi numeri, si ...