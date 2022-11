Ultime Notizie Roma del 27-11-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è una 31 in italiano la prima vittima accertata della Frana di Ischia mentre proseguono le ricerche degli 11 dispersi 13 feriti evacuazione per 200 persone stamattina alle 11 Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza allerta arancione per il tempo oggi in Campania Calabria e Sicilia Gialla in Basilicata la manovra economica attesa in Parlamento nel l’ultima volta è stata aggiunta alle esenzione Imu per le case occupate se c’era per il ponte sullo stretto con la riattivazione della società omonima e la sospensione dei contenziosi via al terzo Lotto della TAV la norma dei liquidi gli extra profitti rimane ancora vuota giallo sulla morte improvvisa del ministro degli Esteri bielorusso Ma che lei che domani aveva in programma un incontro col ...