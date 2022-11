Serie C 2022 2023 | Girone C | tra Juve Stabia e Potenza è solo uno scialbo 0-0

(Di domenica 27 novembre 2022) Pareggio a reti bianche inC,C, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra. Campani che trovano perdono una buona opportunità per fare punti importanti e portarsi nelle zone altissime, prendendo unpunto e rimanendo al sesto posto.che invece, grazie a questo pareggio, esce dalla zona retrocessione, mettendosi a 16 punti e nella forbice di posizioni che va dalla 16esima alla 13esima. Match che non parte molto forte. La gara non si sblocca, e soprattutto non accellera. Prova prima il, ma senza attacchi importanti, per poi chiudersi in difesa e ripartire, lasciando il pallino, spento, del gioco, ai padroni di casa. Il primo tempo si chiude 0-0. Seconda frazione che invece racconta se ...

