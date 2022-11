Seconde squadre | Casini | «Problema di costi»

Le parole di Lorenzo Casini, Presidente della Serie A, per il Next Gen Day all'Allianz Stadium dedicato alleLorenzo Casini, Presidente della Serie A, ha preso la parola al Next Gen Day dell'Allianz Stadium. Un incontro per approfondire il tema dellealla quale prenderanno ...Le parole di Federico Cherubini, dirigente della Juventus, per il Next Gen Day all'Allianz Stadium dedicato alleFederico Cherubini, Dirigente della Juventus, ha preso la parola al Next Gen Day dell'Allianz Stadium. Un incontro per approfondire il tema dellealla quale prenderanno ...Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto durante il convegno “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro”. L’incontro che è in svolgimento all’Allianz ...Il presidente Andrea Agnelli fa gli onori di casa all’Allianz Stadium per la tavola rotonda “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro”, alla ...