Sci alpino | Paris | “Non so come sono caduto | fortunatamente nessun problema fisico”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) “È andata bene fino a lì, non credevo di essere così veloce perché avevo fatto due piccoli errori, prendendo due buche. Nonriuscito a tenere la linea esattamenteavevo in testa, ma ero veloce. Quandoentrato nel Followay forse ero po’ leggero sul piede e ho avuto un impatto molto forte. La caduta? Non so esattamente cosa è successo, so che in un attimo non c’era più lo sci. Oggi vado via con uno zero, e mi dispiace. È fondamentale chesolo scivolato e non ho, non sento male daa parte. Vediamo cosa riuscirò a fare domenica nel superG”. Queste le parole di Dominikdopo l’uscita di scena nella discesa maschile di Lake Luoise, avvenuta nel corso di una prova in cui l’azzurro stava ...