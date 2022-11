Prima di Lady D e la sua insofferenza alla corte | c' era stata Elisabetta di Baviera

Leggi su iodonna

(Di domenica 27 novembre 2022) Per tutta la vita la principessa Sissi erauna sorta di Letizia di Spagna o di Kate Middleton contemporanee. Una royal ammirata per i suoi look e, soprattutto, una “ambassador” della Corona austroungarica dopo lo sfarzoso matrimonio con Francesco Giuseppe d’Austria, a Vienna nell’aprile 1854 (lei aveva appena 16 anni). Visitava ospedali e chiese piene di soldati feriti adoranti e rifuggiva, se poteva, dvita sociale dellaaustriaca, non amando particolarmente la mondanità. Era bellissima. Questo sì. E sapeva di esserlo. Era ammirata dalle corti di tutta Europa. Tanto da sentirsi in dovere di alimentare nel tempo questa vanità con rituali e trattamenti al limite del fanatismo: le cronache dell’epoca raccontano di immersioni in vasche piene di olio di oliva per mantenere la pelle candida, oppure di bagni d’acqua ...