Le Iene con ' Inside' parlano di droga | anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1

(Di domenica 27 novembre 2022) Questa sera n prime - time su1 , in onda il quinto appuntamento con `Le Ien e presentano:´. `´ è un reportage di Luigi Pelazza e Andrea Bempensant e, interamente dedicato all'...

Infine,J - Ax un discorso sulla cannabis in cui il rapper descrive soprattutto gli effetti ... Nell'ottobre 2006 `Le´ si sono interrogate su quanto potesse essere diffuso il consumo di droga ...Lo faun gesto diventato simbolo: tagliandosi una ciocca. Da Belen Rodriguez a Rocío Muñoz ... Durante Le, il programma Mediaset, Nina Palmieri ha lanciato un appello: "Se ve la sentite, ...Ormai un certo tipo di giornalismo di assalto, come Le Iene, per andare avanti deve trovare da sé il presunto colpevole e condannarlo a telecamere accese ...Stasera in tv - 27 novembre - su Italia 1 c'è il quinto appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”: ecco anticipazioni e ospiti dello speciale “Droga” ...