Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 27 novembre 2022

(Di domenica 27 novembre 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella nonadel 27, attraverso i documentari, si viaggerà dalla Norvegia all’Australia, fino all’arcipelago di Raja Ampat in Indonesia. Filo conduttore di questo nuovo appuntamento sono i viaggi e la storia: l’esplorazione dei vari aspetti di questo binomio con Aldo Cazzullo, le sorelle Shirvani e Telmo Pievani. Aldo Cazzullo, in testa alle classifiche di vendita con il suo ...