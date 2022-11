Ischia | si scava nel fango | aveva 31 anni la prima vittima | 11 i dispersi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 novembre 2022) E’ stata identificata laaccertata della frana a. E’ Eleonora Sirabella, di 31. Intanto sono proseguite in queste ore le ricerche degli 11. I Vigili del Fuoco sono impegnati sull’isola in soccorso alla popolazione, nella ricercae nelle operazioni di rimozione deldalle strade di collegamento. Inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise. E’ quanto si legge in post su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.