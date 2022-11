Calcio | Gravina ' Seconde squadre fanno bene a Nazionali | rivedere norme'

... in un momento in cui la Figc era commissariata, ma mi sembra che la società che ha avviato questo progetto stia ora avendo ritorni positivi - ha aggiunto- . Vanno eliminati tutti quegli ...... nel raccogliere un segnale in questa direzione e questo si riflette anche nel. Abbiamo ... il presidente della Figc,, Ghirelli, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, il ...'Bisogna accelerare un processo di rinnovamento', dice il presidente Figc TORINO (ITALPRESS) - 'Io credo che il progetto seconde squadre faccia ...Anch’io ero nella seconda squadra in Spagna e poi sono arrivato in Serie A e in Liga. In occasione del convegno all’Allianz Stadium sulla Juventus Next Gen, ha parlato il presidente della FIGC Gabriel ...