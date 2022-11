AMICI | MARIA DE FILIPPI NERA PER IL CAOS IN CASETTA | IRAMA E MALGIOGLIO OSPITI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 27 novembre 2022) Domenica pomeriggio in tv l’appuntamento è conDee il talent show “”, in onda oggi alle ore 14.00 su Canale5. Dalle anticipazioni, emerge il disappunto diDeper la scarsa cura che i ragazzi mettono nel tenere in ordine ladove vivono. Non è la prima volta che succede ma la situazione è peggiorata a tal punto cheavrebbe affermato che “per i prossimi provvedimenti interverrà personalmente per fare i nomi di chi non rispetta le regole”. A giudicare la gara di canto nello speciale domenicale diritroviamo l’effervescente Cristiano, sempre più di casa ade in attesa di debuttare su Rai2 con “Mi Casa es Tu Casa” (dal 7 dicembre in prima serata), e ...