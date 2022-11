Alessandro Martire racconta ‘Wind Of Gea’ | «Un viaggio di musica e immagini»

(Di domenica 27 novembre 2022) Si intitolaOf(Carosello Records) il nuovo progetto discografico del pianista e compositore. L’album, come ci hato lo stesso artista, ha avuto una genesi inedita rispetto alle modalità creative con cuisolitamente lavora alla sua. Del resto, la scrittura è iniziata nel 2020, annus horribilis in cui ogni spostamento era vietato da lockdown e pandemia. Per un musicista come, che da sempre coltiva la sua ispirazione toccando a diverse latitudini, questo ha necessariamente comportato una nuova consuetudine creativa. “La modalità di scrittura, ovviamente, è cambiata perché il discoOfnasce proprio in questo momento particolare. Sono abituato a ...

Si intitola 'Wind Of Gea' (Carosello Records) il nuovo progetto discografico del pianista e compositore Alessandro Martire. L'album, come ci ha raccontato lo stesso artista, ha avuto una genesi ...Il pianista Alessandro Martire è un esempio di una persona che sta cercando di esaltare e far conoscere il patrimonio musicale del Lario attraverso il suo Floating Moving Concert, in cui si esibisce ...