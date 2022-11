Picchiato per non aver dato 2 euro ai bulli

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Un atto dismo e cattiveria gratuita per appena due. È l'atto di violenza che sarebbe accaduto ad Andria (Bat) nei giorni scorsi e che ha portato la polizia di Stato a denunciare due adolescenti di 14 e 15 anni, accusati di tentata rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate. Quattro adolescenti di 13 anni stavano trascorrendo la serata all'interno di un negozio automatico di distributore di cibo e bevande, nel centro della città Federiciana. All'improvviso è arrivato un ragazzo poco più grande, affiancato da due complici a poca distanza, che ha intimato a uno dei quattro coetanei di consegnarli 2. Dinanzi al rifiuto del 13enne, il ragazzo lo ha spintonato con violenza contro i distributori. Il più piccolo è riuscito a svincolarsi dal suo aggressore e ha provato a scappare verso l'esterno ma il complice più ...

