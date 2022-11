Maltempo Ischia | frana trascina auto in mare | salvato uomo travolto dal fango

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Unhaalcunendole fino al, in località Casamicciola Terme. Questa mattina intorno alle 5 unapartita dalla parte alta di Via Celario ha raggiunto il lungoin Piazza Anna De Felice travolgendo alcuni veicoli in sosta fino al. Una sua volta dal, è stato recuperato e. Sul posto sono al lavoro i carabinieri die la protezione civile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Frana per il, paura a Casamicciola Terme . Questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice: la ...Paura nella notte per ila Casamicciola Terme , uno dei comuni dell'isola d'. La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla Campania, ha provocato smottamenti, ...Alcune case sono state sventrate dal fango e i soccorritori hanno estratto persone vive dal fango. L’isola verde è praticamente divisa in due. window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window ...La pioggia battente non dà tregua alla Campania nell’ennesimo giorno di allerta meteo. Emergenza a Ischia, dove questa mattina intorno alle 5 una frana si è verificata a Casamicciola. Paura a Casamicc ...