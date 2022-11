L' Inter su Scalvini | può arrivare con la cessione di Dumfries

L'SU: PUO' ARRIVARE CON LA CESSIONE DI DUMFRIES In tal senso, il candidato numero uno a lasciare Milano a fine stagione sembra Denzel Dumfries . L'spera di ricavare da un'...In caso di mancato accordo l'sarebbe costretta a vendere lo slovacco classe 1995 per non farlo partire a zero, e servirebbe dunque un'alternativa pronta. La Rosea parla di Giorgio, che ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Inter, i nerazzurri pensano a un doppio colpo in entrata per la prossima stagione. Prima, però, c'è aggirare l'ostacolo del bilancio. Occhi al bilancio, ma l' Inter punta a rinforzarsi. I nerazzurri v ...