Ischia | oltre 100 anni di frane | fango e morti | abusivismo e dissesto idrogeologico le cause certe che tutti conoscono e nessuno risolve

(Di sabato 26 novembre 2022) Travolge e porta via tutto il, scendendo dalla parte alta di via Celario e arrivando giù, fino in Piazza Anna De Felice. Già: una frana disastrosa che si riversa su una piazza che porta il nome di una vittima di una frana disastrosa. Aveva 15Anna De Felice nel 2009: era ancora una volta novembre quando stava andando a scuola, all’Alberghiero, in auto con la mamma. Auto che sarebbe stata inghiottita dale dai detriti venuti giù dal monte Vezzi dopo una notte di forti piogge e trascinata in mare. La mamma riuscirà a salvarsi, Anna no: giorni dopo sarà trovata senza vita in quell’auto. Successivamente si parlò di prevenzione, di, della rabbia di fronte a una morte evitabile, di esigenza di messa in sicurezza. Accadde lo stesso treprima, sempre a Casamicciola: era aprile ...