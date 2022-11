Ischia | il drammatico salvataggio | aggrappato a un asse di legno | l' intervento dei Vigili del fuoco

Un uomo è stato salvato nella sua casa,a Casamicciola, travolta dal fango. L'uomo era nel garage e sommerso a metà dall'acqua e dal fango, si è tenuto aggrappato a un asse di legno. Illuminato da una ......subito lo stato di calamità" 'Ci stringiamo con grande affetto ai cittadini die in particolare di Casamicciola colpiti stanotte da una nuova emergenza. Di fronte a questo nuovo...Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna ..."Dichiarare subito lo stato di calamità" "Ci stringiamo con grande affetto ai cittadini di Ischia e in particolare di Casamicciola colpiti stanotte da una nuova emergenza. Di fronte a questo nuovo ...