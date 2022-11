Ischia | A Napoli coordinamento soccorsi con Musumeci

bisognava intervenire per tempo e in molti lo sapevano: ripeterlo ora, mentre i ... docente di Geografia Fisica e Geomorfologia all'Università Federico II di. E ancora: " Nella zona in ..."Cominciamo questo momento di riflessione su San Gennaro con un minuto di silenzio per quanto accaduto a" dice l'arcivescovo didon Mimmo Battaglia . Che San Gennaro sia di ascolto e ...(LaPresse) Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba durante la conferenza stampa dà notizia di un solo morto accertato, al momento, nella frana di Ischia: si ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...