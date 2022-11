Argentina-Messico | Come un gatto in tangenziale o Kung Fu Panda? La tv del 26 novembre

(Di sabato 26 novembre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 26su RaiUno dalle 19.45 verrà trasmessa la partita di calcio fra, valida per la fase a girone dei mondiali Qatar 2022. A seguire, alle 22 andrà in onda “BoboTv – speciale Qatar”: sbarca su Raiuno la Bobo Tv con i commenti all’evento del Mondiale di calcio in Qatar. Conducono Christian (Bobo) Vieri, Antonio Cassano, Daniele (Lele) Adani e Nicola Ventola. Alle 22.05, poi, comincerà una nuova puntata di “Ballando con le stelle”; il dance show condotto da Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Blue Bloods”. Verranno trasmessi due episodi dal titolo ” Trappola nella rete” e “Alla maniera dei Reagan”. Nel primo, il capitano Terrel, una poliziotta di colore, viene accusata di costringere dei negozianti ad offrirle omaggi e ...

Andiamo a ricapitolare quale sarà l'orario di, il programma del match e le possibilità di seguirlo in tv e in streaming; senza dimenticare che potete seguire la sfida anche con la Diretta LIVE scritta di OA Sport. MONDIALI ...Evento :, Mondiali 2022 Data : 26/11/2022 Ore : 20.00 Dove vederla : Rai 1 e Rai Play. Sede : Stadio Nazionale di Lusail.E' già gara da dentro o fuori quella dell'Argentina quest'oggi col Messico. La sfida dell'Albiceleste di Scaloni (fischio d'inizio alle 20, Gruppo C) è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...