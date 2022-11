“You” | ecco le ultime news | svelate le date di uscita delle due parti

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) La serie verrà divisa in dueQuarta stagione e nuovi intrighi per You e per il protagonista della serie Joe Goldberg che rirà da una nuova identità e da una nuova città, Londra. Nell’ultima stagione l’amore di Joe per Love sfocia in una vera e propria tragedia che porta nuovamente Joe a perdere la testa. Nel finale di stagione, dopo aver ucciso la moglie, il protagonista decide di lasciare il figlio a Dante e fa credere a tutti di essere morto. In realtà sotto mentite spoglierà alla volta di Parigi per cercare Marienne. La donna, bibliotecaria a cui si avvicina nella terza, diventa infatti il suo nuovo oggetto di amore / ossessione La quarta stagione, rinnovata mesi fa in contemporanea con la messa in onda della precedente, è divisa in due. A differenza di quanto si poteva pensare all’inizio i ...