VIDEO | Non c’è pace per Rey | Dominik e Rhea lo assaltano a casa nel Giorno del ringraziamento

(Di venerdì 25 novembre 2022) Rey Mysterio se ne avesse potere, cancellerebbe sicuramente questa seconda parte di 2022 che per lui si è trasformata in un incubo. Il suo rapporto con il figlioè andato distrutto a causa delle manipolazioni del Judgment Day e diRipley. Rey è stato ferito più volte sia nell’animo che fisicamente senza avere mai la forza di reagire ai pugni e ai calci del figlio, per questo ha provato ad allontanarsi dai problemi passando a SmackDown, ma adesso è alle prese con un leggero infortunio che lo ha estromesso dalla SmackDown World Cup. Rey sicuramente sperava di passare la festività deldelnella serenità della propria, con la propria famiglia, ma non è stato proprio così. Due ospiti indesiderati Come possiamo vedere dai post social della WWE ...