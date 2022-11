Ultime Notizie Roma del 25-11-2022 ore 20 | 10

(Di venerdì 25 novembre 2022)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione contro la violenza sulle donne per Sergio Mattarella è una foto violazione dei diritti umani purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche generazionali sociali il Presidente della Repubblica aggiunge Tuttavia per troppe donne in diritto ad una vita libera dalla violenza non è ancora una realtà le cronache quotidiane ne danno triste testimonianze ci ricordano che ci sono paesi dove anche chi denuncia l’oggetto di gravi ed estese forme di repressione di orgoglio siamo tutti femministi scrive su Twitter il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres prendiamo posizione alziamo la voce a sostegno dei diritti delle donne guterres invita inoltre il governo ed aumentare del 50% entro il 2026 finanziamenti alle organizzazioni e movimenti per i diritti delle donne in ...

Il Sole 24 ORE

Dietrofront su . Sembra destinata a saltare la modifica introdotta dal governo in che avrebbe legato la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici al numero dei figli. Si tornerebbe ...2022 - 11 - 25 20:11:30 Commissione Ue: Ong non possono operare in un quadro da Far West 'Le operazioni delle Ong non sono un tabù, non sono qualcosa di cui non si deve discutere. Si deve discuterne ... Ucraina, ultime notizie. Berlino e Parigi, accordo per sostegno reciproco su energia "Se ogni città italiana potesse comprare un generatore, questo per noi sarebbe di grande aiuto". E' l'appello lanciato dal sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyy, dal palco dell'assemblea nazionale ...