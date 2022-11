S W A T serie tv su Rai 2 | trama episodi 25 novembre 2022

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Stasera in tv venerdì 25torna S.W.A.T. in chiaro su Rai 2, latv targata CBS con gliinediti della quinta stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 5o 15 Affari sporchi. Fred Hill perde il figlio dopo un trapianto di rene ed intraprende una crociata contro la Commissione Ospedaliera che gli aveva rifiutato un’operazione ufficiale. La S.W.A.T. interviene in forze. S.W.A.T.tv su Rai 2:S.W.A.T. stagione 5o 16 Complotto. Viene diffuso in rete un video in cui si vede Hondo che giustizia due poliziotti. Si tratta ...