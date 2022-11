“Quella in faccia…” GF Vip | Antonella Fiordelisi | il veleno a cascate Si è sentito VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Continua la guerra trae Micol Incorvaia al GF Vip 7. Il rapporto tra le due sembra più teso che mai, ma soprattutto da parte dell’ex schermitrice di Salerno. Il motivo lo conosciamo tutti: Micol infatti è l’ex compagna di Edoardo Donnamaria e secondo l’attuale fidanzata lei è ancora follemente innamorata. Ultimo confronto indiretto è stato nelle scorse ore, ovvero quandoha iniziato a giocare con il ‘Canta Tu’. Per regola, i concorrenti infatti dovevano cantare alcune canzoni e Micol è stata messa in coppia con Edoardo Donnamaria per cantare Girasole di Giorgia. Naturalmente laquesta cosa non l’ha digerita molto bene e ha lanciato più volte occhiatacce nei confronti dei due ‘amici’. Poco dopo l’ex volto di Forum si è reso conto della gelosia della compagna e subito dopo la ...