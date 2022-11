(Di venerdì 25 novembre 2022) Anche per il 2022-23 si rinnova ildi” disciplinato dal decreto ministeriale del 10 aprile 2018. C'èal 302022 per presentare le domande di adesione. La finalità delè permettere a studenti impegnati in attività sportive di rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di unFormativo Personalizzato (PFP). L'articolo .

Orizzonte Scuola

Corso di formazione specialistica online (videolezioni e materiale) della durata di 30 ore, per supportare tutti i docenti di ogni ordine e grado nell' ...alunni Come strutturare un...... video e comfort, e così proporre, attraverso la rassegna, film di interessee culturale ". Il presidente dell'Associazione Culturale ArtedelContatto capofila del, Simone Moraldi ... Progetto didattico Studente-atleta di alto livello: c’è tempo fino al 30 novembre per le proposte Attivato in collaborazione con l'UNHCR, attraverso un accordo con i sindacati di categoria prevede misure di sostegno e di integrazione, sia sotto forma di supporto economico, sia per quanto riguarda ...Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, interiene ancora una volta sulle vicende datate per la realizzazione del parco agricolo-didatti ...