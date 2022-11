Dargen D’Amico a X Factor gela tutti con una battuta troppo spinta

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 novembre 2022) In questi due mesi di Xabbiamo imparato a conoscere la schiettezza e l’ironia un po’ bislacca di, ma forse ieri sera il cantante si è spinto un po’oltre. Perché è un attimo passare dal simpatico (seppur surreale) al cringe più totale. Tutto è cominciato con l’esibizione dei Disco Club Paradiso, che ha ricevuto giudizi tiepidi da parte degli altri giudici. Pronta la replica di, secondo il quale da casa e dallo studiovogliono il sangue dai Disco Club Paradiso, nel senso che le persone si aspettano sempre il massimo dai ‘suoi’ cantanti. Non contento il giudice ha chiuso il suo discorso con una perla:”Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna“. La cosa più bella del momento ...