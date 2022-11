Carmando | Maradona era una persona meravigliosa | non si può dimenticare

(Di venerdì 25 novembre 2022) Salvatore,storico massaggiatore del Napoli,è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live"ecco le sue parole : "La morte di Diego mi ha ferito moltissimo e ho scelto il silenzio. Ora torno a parlare perché è giusto ricordare lache era. Diego non si può, ha dato la vita per tante persone, era generoso e faceva tantissima beneficenza. Il paragone Messi-? Non esiste proprio. Se ancora oggi Napoli piange per Diego è perché c’è un amore immenso, che condivido".

