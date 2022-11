Stuprata e picchiata un' altra universitaria della John Cabot La quarta vittima da gennaio

La giovane è stata, violentata e umiliata per ben 23 ore nella stanza di un motel a Cornaredo, nel Milanese. Ridotta " in uno stato di soggezione " - scrive il giornalista Giuseppe ...Ragazza. 'Mi stavano addosso come animali' Una r agazza di 23 anni di origine caraibica è stata violentata per 12 ore consecutive da tre uomini albanesi. La drammatica vicenda è accaduta ...Era in Italia per l'esperienza di studio più importante della sua vita. Vent'anni, del Nordafrica, ha raccontato la sua notte da incubo dentro ...La ragazza, picchiata e abusata per 12 ore in un motel di Cornaredo, ha raccontato di essere trattata dagli aguzzini 'come un animale'. I tre albanesi sono stati arrestati per violenza sessuale di gru ...