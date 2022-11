leggo.it

Una scuola senza. Per i giovani studenti è qualcosa di mai sperimentato prima, eppure va in questo senso la proposta del ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara . 'Via i cellulari dalle ...Nel momento in cui si apre uno, un tablet o un portatile bisogna fare molta attenzione al modo in cui si maneggia la batteria .gli oggetti appuntiti, vietatissimi quelli in ... Smartphone vietati a scuola, Valditara: «Via i cellulari nelle ore di lezione, in classe senza distrazioni» Una scuola senza smartphone. Per i giovani studenti è qualcosa di mai sperimentato prima, eppure va in questo senso la proposta del ministro dell'Istruzione e del merito ...Il ministro ha costituito una commissione per l’Autorevolezza e il Rispetto che si occuperà di nuove sanzioni come «i lavori socialmente utili» per i bulli, ma anche dei comportamenti da tenere in cla ...