Scarlato | Questa è un annata straordinaria | Kim ha sorpreso anche me

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gennaro,ex capitano del Napoli,è intervenuto a "Si Gonfia la Rete" su Radio Crc, ecco le sue parole : "Di Lorenzo capitano? L’uomo ideale per ricevere in ereditàfascia. Nel corso di questi anni le sue prestazioni sono state sempre un crescendo.è un’, almeno fino all’interruzione. Il Napoli quest’anno sta facendo cose incredibili, è a +8 ma poteva essere a +11. Vediamo una squadra che lavora con una coesione unica. Assomiglia al Napoli di Sarri, ma quest’anno tutti sono più partecipi. Kim? Hame perché non lo conoscevo, è stato rapidissimo ad integrarsi. Non sbaglia mai e quando ha fatto un errore nell’ultima partita l’ha ammesso subito. È un Napoli che fa meno costruzione dal basso, meno possesso sterile ...