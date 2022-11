Agenzia ANSA

... è quanto prevede l'apertura del secondo Digital Information Service Center nel nostro Paese, annunciato daItalia. Si tratta delDisc Campania, centro di assistenza ...L'unica novità è che l'inasprimento fiscale sarà più dolce per il tabacco riscaldato, quello che è dominato per intenderci dalle Iqos della. Fra le curiosità in manovra anche uno ... Philip Morris investe 50 milioni in 5 anni in Campania ROMA (ITALPRESS) – Philip Morris Italia ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di ulteriori investimenti legati alla filiera italiana dei prodotti innovativi senza combustione. Nella città di ...Impiegherà fino a 50 lavoratori il nuovo centro di stoccaggio del tabacco che Philip Morris Italia aprirà a Bastia Umbra. Ad annunciarlo è il ramo italiano della multinazionale in una nota. Il progett ...