Glass Onion | il personaggio del miliardario di Edward Norton è modellato su Elon Musk?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 novembre 2022) Con l'arrivo di- Knives Out nei cinema italiani, in molti si chiedono se ildeldisiasul nuovo proprietario di Twitter. Da ieri nei cinema italiani e in attesa dell'arrivo su Netflix,- Knives Out fa discutere il pubblico per le trovate argute e per i personaggi pittoreschi. L'attenzione si concentra soprattutto suldell'hi-tech interpretato da, motore del plot, e sulle numerose somiglianze con. Che Rian Johnson si sia ispirato proprio al nuovo padrone di Twitter per il suo film? Qui trovate la ...