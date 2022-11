Finals Coppa Davis 2022 | Italia-Usa è 1-1 | Musetti ko in due set contro Fritz

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lorenzoè stato sconfitto in due set da Taylor(7-6(8) 6-3) nel secondo match della sfida trae Stati Uniti alledia Malaga. Tanti rimpianti per il carrarino, avanti di un mini break a metà tiebreak del primo parziale e con tre palle break a disposizione nel secondo game del secondo set, tutte annullate dal numero 9 al mondo che riporta così la sfida in parità. Ora sarà il doppio a decidere le sorti dell’in, con Fognini e Bolelli pronti a sfidare Paul e Sock. SEGUI IL LIVE DI-USA RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV REGOLAMENTOinizia bene con un bel turno al servizio tenuto a 15. Nel secondo gamerischia ...

