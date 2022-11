Globalist.it

Lo scrive su Twitter Carlo, rilanciando i quotidiani che parlano di una disponibilità della premier a incontrare la prossima settimana il Terzo polo sulla manovra. "Non ci sono oscure trame o ...... 200 milioni per l'aumento di indennità per il personale di prontoe l'ampliamento della ... Meloni ha accolto la proposta di un confronto sulla legge di bilancio lanciata da, secondo ... Calenda va in soccorso del governo e incontra Meloni: “Grazie Giorgia, basta con i conflitti ideologici” "Non ci sono oscure trame o promesse di “stampelle”, ma il normale dialogo che avviene in tutti paesi maturi tra maggioranza e opposizione che tali restano. Cerchiamo di “normalizzare” la politica ita ...Tra le novità della manovra c’è l’aumento dell’accisa sulle sigarette: nel 2023 sarà di 36 euro per mille sigarette, nel 2024, di 6,5 euro e nel 2025 di 37 euro. Per le multe stop all’aumento Istat, m ...