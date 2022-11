Ami | L' avvocato Gian Ettore Gassani | ' Il Codice Rosso ha fallito'

(Di giovedì 24 novembre 2022) 'Non si possono combattere i femminicidi limitandosi ad aumentare le pene. Occorre fare molto di più'. E' l'allarme lanciato dall', presidente dell'Associazione Avvocati ...

L'prosegue: 'Serpeggia fra le donne la sfiducia nella giustizia e questo è un vero dramma ... Nella due giorni del Convegno organizzato dall', che tra i relatori vedrà l'avv. Cesare Rimini, ... La lotta alla violenza sulle donne non conosce differenze di partito: è unanime l'approvazione dall'Aula del Senato per l'istituzione di una Commissione parlamentare ...«Non si possono combattere i femminicidi limitandosi ad aumentare le pene. Occorre fare molto di più». E' l'allarme lanciato dall'avvocato Gian Ettore ...