Abraham Klein | l’arbitro che la Giunta militare non voleva per la finale dell’Argentina E il comitato guidato da Franchi scelse Gonella

(Di giovedì 24 novembre 2022) IL LATO OSCURO DEI MONDIALI – PUNTATA 7 – Rimet sognava un torneo che avrebbe “unito le nazioni, avvicinando i popoli e rendendo il mondo un solo grande paese”. Non è andata proprio così. Da Francia 1938 a Qatar 2022, la Coppa del Mondo è anche una storia di guerre, omicidi, imbrogli e regimi dittatoriali. Puntata dopo puntata, vi raccontiamo le storie emblematiche degli intrecci tra calcio e potere ——————————– Argentina ’78 è difficile da inserire in una rubrica sul lato oscuro dei Mondiali, perché non si saprebbe nemmeno da che parte cominciare. I desaparecidos, l’ESMA, Jorge Rafael Videla, i 520 milioni di dollari spesi per organizzare la kermesse (quattro volte tanto il costo del Mondiale successivo, Spagna ’82), la stampa (“i nazisti avevano un Josef Goebbels, la Junta Militar invece migliaia”, ha scritto Pablo Llonto, autore del libro I Mondiali della Vergogna), la marmelada ...

Il Fatto Quotidiano

