A Santa Severa è già Natale | al Castello parte “Slow Christmas”

(Di giovedì 24 novembre 2022)– Il 26 e 27 novembre 2022 presso il Complesso Monumentale deldi, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, dalle ore 11 alle ore 18, è in programmaun evento in due giornate ad ingresso libero all’insegna dell’artigianato artistico e sostenibile, dove sarà possibile acquistare regali diartigianali ed ecosostenibili in un’atmosfera rilassata e senza stress, in cui saranno offerte in contemporanea sessioni di yoga, incontri culturali, musica, laboratori e giochi per bambini, area food a cura di ColDiversa con l’Associazione Abili Oltre. L’evento è promosso dall’ Associazione culturale Zip Zone, esperta in progettazione ...

