Twitch aggiorna le misure per combattere l’adescamento di minori

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Recentemente Bloomberg, nota multinazionale operativa nel settore dei mass media, aveva riportato di diversi casi di abuso diavvenuti mediante l’utilizzo della piattaforma di streaming. La risposta del noto servizio di streaming live non si è fatta attendere e mediante il proprio blog, alcuni esponenti dihanno pubblicato un post in cui illustravano le diversedi protezione atte adei. Dalle pagine del blog si legge che “I cattivi attori che perseguono questo tipo di abusi sono spesso coordinati e intenzionali nei modi in cui lavorano per aggirare le protezioni sia online che nel mondo reale. Questi predatori non sono i benvenuti e non saranno tollerati su, e oggi condividiamo un ...