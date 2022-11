Strange World – Un Mondo Misterioso 2022 | la Disney torna all’avventura

Sempre oggi arriva nei cinema per Disney, il film di animazione" Un mondo misterioso di Don Hall su una famiglia di esploratori impegnata in una difficile missione. Evento di una ...- Un Mondo Misterioso segna il ritorno alla regia di Don Hall dopo Raya e l'Ultimo Drago che tanto bene era stato accolto l'anno scorso, fino ad arrivare ad un passo dall'Oscar. C era ...Il 61° Classico è una spettacolare avventura visiva di meravigliosa concezione, con un bel messaggio ambientalista a cui però mancano personaggi memorabili ...Nuova tripla programmazione per il Cinema Teatro Manzoni. A fare compagnia a “Il Principe di Roma” e “Black Panther - Wakanda Forever” arriva, oggi 23 novembre, il nuovo e attesissimo film animato del ...