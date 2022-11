Pisa | cade nel camino acceso | 91enne muore carbonizzato

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Perde l’equilibrio enel: un uomo di 91 anni è morto. E’ successo questa sera in un’abitazione di via Visignano a Navacchio, frazione di Cascina (). Allertati i soccorritori del 118 per una caduta nel, una volta giunti sul posto hanno trovato l’uomo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Italia Sera.

Semaforo rosso per la Katinka Travel che sul campo di una delle favorite alla promozione3 - 0 , ma a testa alta disputando anche una buona partita. In un palasport nel quale risulta difficile ...anche l' Urbino Taccola , 2 - 1 a Piombino (doppio Mori, non basta Igbineweka): un passo falso che permette ai Colli Marittimi , vincenti 3 - 1 sabato contro il Castiglioncello (Levato, Levato, ...