Miano | si arrampica sul palazzo per tornare dalla compagna | arrestato 24enne

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Quando i carabinieri sono giunti sul posto, a, hanno trovato l’uomo ancora abbarbicato alla ringhiera, nel vuoto, nel tentativo di entrare in casa della donna, incinta del quinto figlio. Quattro figli piccoli, uno in arrivo. Una relazione finita a causa della mano pesante di un, tossicodipendente. Per le vessazioni continue, per quelle crisi

Sisul palazzo per tornare dalla compagna, più volte vittima delle sue aggressioni. E' successo nel quartiere, zona nord di Napoli, dove un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri. Il ...Sisul palazzo per tornare dalla compagna, più volte vittima delle sue aggressioni. E' successo nel quartiere, zona nord di Napoli, dove un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri. Il ...Il rifiuto della fine di una relazione e la continua ricerca di soldi per soddisfare la sua tossicodipendenza hanno portato un uomo di 24 anni ad arrampicarsi sul palazzo dove vive la compagna, già ...Napoli. Con 4 figli piccoli, e un quinto in arrivo. Una relazione finita per la mano pesante di un 24enne, tossicodipendente. Per le vessazioni continue, per quelle crisi di astinenza che si traduceva ...