(Di mercoledì 23 novembre 2022) Se c'è un'immagine che fotografa alla perfezione la situazione meteo sul Tirreno Cosentino negli ultimi due giorni è quella del lungomare di: una panchina in cemento, riversa su un "fianco" ...

Cosenza in balia del, violenta mareggiata flagella la costa tra Paola e Fuscaldo FOTO... fiumi esondati e mareggiate: ha confermato tutte le più fosche previsioni l'ondata diche ... ma c'è stata anche unache ha toccato 166.7 km/h. Giornata difficile anche a Venezia e ... Maltempo a raffica, Paola e San Lucido in ginocchio: panchine divelte, lidi distrutti e... tartarughe FOTO I fiocchi sono caduti su Sila e Pollino a quote comprese tra 1350 e 1400 metri. La neve regala un panorama fiabesco alla zona cosentina dell’Altopiano silano ...Una provincia fortunata quella di Cosenza presente nella Top Ten delle vincite del concorso Lottopiù. Vincita anche a Bisignano ...