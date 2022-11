In che modo i truffatori sui social media riescono ad ottenere i tuoi codici di autenticazione a due fattori

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le truffe di phishing che cercano di indurti a inserire la tua vera password in un sito falso esistono da decenni. Precauzioni come l’utilizzo di un gestore di password e l’attivazione dell’a due(2FA) possono aiutarti a proteggerti dagli incidenti di phishing, perché: I gestori di password associano nomi utente e password a pagine Web specifiche. Ciò rende difficile per i gestori di password tradirti per errore su siti Web fasulli, perché non possono inserire nulla automaticamente per te se si trovano di fronte a un sito Web che non hanno mai visto prima. Anche se il sito fasullo è una copia perfetta in pixel dell’originale, con un nome di server abbastanza vicino da essere quasi indistinguibile all’occhio umano, il gestore delle password non si lascerà ingannare perché in genere cerca l’URL, l’intero URL e nient’altro che ...