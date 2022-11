Il Ransomware continua a marciare nel nostro Paese

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 700 obiettivi attaccati ed esposti alla pubblicazione dei propri dati in 76 paesi nel terzo trimestre di quest'anno, di cui 242 nel solo mese di settembre con una crescita del 116% rispetto ai 112 attacchi registrati a gennaio. Questi i numeri che “saltano all’occhio” leggendo il reportdi Swascan, società parte del polo cyber ti Tinexta Group, dedicato a questo fenomeno nel Q3 del 2022. Il SOC & Threat Intelligence Team della società milanese ha infatti intrapreso un’analisi delle attivitàrilevate tramite Threat Intelligence con particolare attenzione al profilo delle vittime finite nel mirino delle gang di Criminal Hackers in questo lasso di tempo. 36 i gruppiche utilizzano il data leak in attività censiti tra luglio e settembre, con un aumento del 16% rispetto ai 31 del secondo trimestre. Una ...