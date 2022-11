GF VIP | Giulia Salemi e Sonia Bruganelli hanno litigato? Non si sopportano? Cosa è successo davvero?

Stile e Trend Fanpage

Il discorso contro la violenza sulle donne diSalemi.Salemi sa di avere una certa "influenza" sui più giovani, sui tanti follower che la seguono. Per questo motivo, ha voluto fare un ...Il percorso professionale diSalemi continua ad essere in ascesa. L'influencer, un tempo protagonista di Pechino Express e GF, si è distaccata dall'immagine di semplice personaggio da ... Giulia Salemi, abito con maxi spacco e ombelico in vista per il Grande Fratello Vip 2022 Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez commentano il percorso di Antonino Spinalbese al GF Vip 7: ecco le loro parole.Cecilia Rodriguez rivela di aver fatto sesso con Ignazio Moser nella casa del GF Vip e a Mattino 5: il racconto della sorella di Belen.